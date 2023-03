In mostra gli elaborati in ricordo di Claudio

Tutti e 32 gli elaborati che hanno partecipato al concorso ’Un disegno per Claudio’ saranno esposti in biblioteca a Russi da oggi fino alla mattina di lunedì (orari di apertura: 9-13 e 14.30-18.30). La premiazione dei 3 disegni più significativi si terrà domani alle ore 11.30, alla biblioteca, che ha sede in via Godo Vecchia 10.

Il concorso ’Un disegno per Claudio’ è stato istituito nel 2008, in memoria del piccolo Claudio, a seguito della sua prematura scomparsa in un incidente stradale. Il Comune di Russi, infatti, in accordo con la famiglia, ha voluto che il ricordo del bimbo, che frequentava l’asilo nido comunale, rimanesse vivo nel tempo anche attraverso un concorso di esperienze grafiche, rivolto a cadenza annuale (ad esclusione dell’interruzione dovuta al Covid-19) a tutti i servizi educativi 06 anni della provincia di Ravenna. Ogni anno viene proposto un tema specifico: per il 202223 è stato scelto ’Giro giro tondo, salvo il mondo’, per invitare i bimbi ad affrontare in modo facile, partendo da gesti

semplici e basilari, la questione ambientale. Hanno partecipato bambini fino a sei anni di età.