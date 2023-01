In mostra gli ’equilibri instabili’ di Balice

Racconta l’essenza della lunga carriera artistica di Giuliana Balice, la nuova mostra della Fondazione Sabe per l’Arte di Ravenna (via Pirano 7), che si intitola significativamente ‘Equilibri instabili’. Per l’artista, classe 1931, è la prima volta nell’ex capitale bizantina. L’esposizione inaugura oggi alle 11, in via Giovanni Pascoli 31, ma la personale resterà aperta al pubblico fino al 1° aprile. A parlarne è il curatore Italo Tomassoni, critico d’arte e autore della monografia ‘Giuliana Balice. Una geometria inquieta’ (Skira, 2022).

Tomassoni, com’è nato il suo rapporto con Balice?

"Ci siamo conosciuti moltissimi anni fa, nel 1969, a una mostra alla galleria dei Fiori di Firenze. Poi ci siamo rincontrati al Centro Rizzoli di Milano nel 1976 in occasione della presentazione di una monografia di Guido Montana. Poi ci siamo persi di vista per un lungo periodo. Finché è stata lei a contattarmi quattro anni fa per chiedermi di visitare il suo studio a Milano".

E in quell’occasione si è accesa la ‘scintilla’ artistica?

"Sì. Sono rimasto colpito dalla quantità e qualità delle sue opere, soprattutto sculture, benché lei si anche un’ottima pittrice. Lei ha un modo tutto suo di lavorare, molto preciso e lineare: è come se facesse la radiografia progettuale di ogni oggetto che poi realizza. Da qui, anche l’idea di una monografia per farla riscoprire, visto che era stata ingiustamente dimenticata dopo l’ultima sua apparizione alla Quadriennale di Roma del 1999".

Cosa contraddistingue Giuliana Balice?

"La sua è una personalità forte e decisa, e grazie a questo è riuscita a costruirsi una carriera autonoma e uno stile molto originale nella Milano dell’arte programmata degli anni Settanta, in cui era difficile emergere se non si era inseriti in un gruppo. Il più noto era il Gruppo T. Ecco lei è riuscita a farsi strada anche senza aver praticamente rapporti con questi altri artisti, osannati dalla critica e dalle gallerie".

Come definirebbe il suo stile? "Per capirla a fondo, è necessario approcciarla sul piano storico perché ha una linea analitica della scultura e copre dagli anni Sessanta ai primi anni Dieci del Duemila. La sua è un’arte di contrazione, ‘concentrativa’ dei significati dell’arte, fatta di oggetti intransitivi, autosufficienti e mai metaforici. Il suo è uno stile minimale, razionale, estremamente razionale, come si riflette anche nella produzione di piccoli oggetti quotidiani come zuccheriere, portalettere e portaoggetti che ormai fanno parte della storia del design italiano".

E la mostra, non a caso, segue proprio questa linea storica… "Sì. Insieme a Giuliana, abbiamo selezionato con rigore 16 opere di intensa personalità per avere il meglio del periodo da rappresentare. Sceglierne una è quasi impossibile, l’una è la conseguenza dell’altra. Per comprendere e ‘godere’ al meglio la mostra, il consiglio è proprio quello di vederla dall’inizio alla fine, seguendone la narrazione".

Interessante è anche il lavoro sui materiali…

"Sì. Avendo cominciato con la pittura, l’arte della superficie piana, si è dedicata dapprima al legno con i rilievi, per poi passare al metacrilato, all’acciaio, al ferro e al sicodur. Questa è la testimonianza della sua grande contemporaneità e della sua voglia di misurarsi con lo spazio urbano, in quanto credeva nella forza autonoma dell’arte".

Roberta Bezzi