In mostra i tessuti di ceramica di Natalia

Apre oggi, alle 17.30, alla Bottega Bertaccini di Faenza la mostra ‘I tessuti di ceramica’ di Natalia Mouzytcheva.

Natalia è nata in Russia ad Angarsk, una città siberiana sul lago Baikal. A due anni la famiglia si trasferisce a San Pietroburgo dove Natalia riceve la sua formazione scolastica diplomandosi in un istituto tecnico per l’abbigliamento come modellista. Nei primi anni ‘90 arriva in Italia dove lavora in diverse aziende di moda. Nel 2000 apre un piccolo laboratorio ceramico a Palazzuolo sul Senio ed entra in contatto con l’ambiente ceramico faentino. I ’Tessuti di ceramica’ presentati in questa mostra sono pannelli di grande impatto che rimandano alle trame dei tessuti. L’esposizione resterà aperta fino al 30 aprile nei seguenti orari: 9-12.30/15.30-19.30. Chiuso domenica e lunedì mattina.