In mostra le antiche Divine Commedie

Nell’ambito delle iniziative (molte le conferenze in San Francesco) per il settimo centenario della nascita di Dante, avviate nel 1965 e concluse nell’agosto 1966, enorme richiamo fu costituito dalla mostra delle edizioni dantesche, preziosi incunabuli, edizioni cinquecentine e secentine, codici e tutte le più importanti edizioni della Commedia apparse in Italia e nel mondo. La foto, con il sindaco Benelli e il prefetto De Gennaro, mostra come i volumi fossero protetti da cilindri di vetro. La mostra fu allestita nei locali dell’ex monastero di San Vitale, restaurato per l’occasione.

A cura di Carlo Raggi