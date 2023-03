In mostra le ceramiche degli studenti

Negli anni Settanta, fra le iniziative espositive, oltre al ’Concorso’ c’era anche l’annuale rassegna degli Istituti per la ceramica che si teneva al Palazzo delle esposizioni. Nell’aprile del 1972, la partecipazione degli istituti fu di molto superiore alle precedenti edizioni. Quattordici i premi nelle quattro sezioni del concorso. Fra i temi, un singolare ‘Supporto per candele da utilizzare in un servizio da tavola’ con 226 elaborati consegnati. La foto mostra l’inaugurazione con il segretario delle mostre e motore principale delle manifestazioni, Marabini (a sinistra), e Tonito Emiliani.

A cura di Carlo Raggi