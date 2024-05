In mostra le opere dei pazienti post ictus

Sabato prossimo, alle 10 presso lo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery in viale Pallavicini 22, si inaugurerà ‘INCONTR’ARTI’ il risultato di un lavoro sviluppato attraverso incontri seminariali di Arteterapia rivolti a persone con invalidità residuali post ictus, con problematiche cognitive e cerebrovascolari o con disturbi del movimento.

Saranno esposti i lavori realizzati durante l’ultimo corso tenuto dalla dottoressa Sahra Rossi, organizzato dalle associazioni A.L.I.Ce. Ravenna associazione per la lotta all’ictus cerebrale, associazione Alzheimer Ravenna, associazione Ravenna Parkinson. L’arteterapia è una pratica che utilizza l’arte come mezzo espressivo e terapeutico per favorire il benessere emotivo, psicologico e fisico delle persone. La mostra rimarrà allestita fino a domenica 2 giugno con i seguenti orari di apertura: sabato 10-13 e 17-19:30, domenica 10-13.