In mostra le opere dell’archivio Caba

Oggi lle 17 a Villa Verlicchi a Lavezzola si inaugura la mostra ’Il Natale al museo Caba’, a cura di Lamberto Caravita. La mostra propone una scelta di opere a tema di artisti del territorio che in passato hanno donato un loro lavoro all’archivio. A ogni artista è stata data la possibilità di esporre anche una o più opere che lo caratterizzano, inerenti ai simboli del Natale e al dono.

In esposizione una scelta di libri dove il bianco, il rosso e il verde risaltano maggiormente, ma anche libri con decorazioni d’oro o d’argento accostati a opere in mosaico, ceramica, cartapesta, rappresentanti presepi, alberi natalizi e altri soggetti realizzati riciclando vecchi libri, trasformati in piccole sculture. L’esposizione è visitabile il martedì 15-18, sabato e domenica 16-18.30. Ingresso libero.