"In moto già a novembre"

"Non è facile trovare lavoratori stagionali – spiega Mauro Morigi, socio del Bagno Coco Loco di Marina di Ravenna – ma siamo già riusciti a mettere insieme lo staff completo per questa stagione estiva. C’è da dire che ci siamo messi in moto già in novembre, alcuni addirittura li abbiamo contattati alla fine della scorsa stagione. In generale, però, mi sembra che qualcosa si stia rimettendo in moto. Nell’immediato post-Covid, non arrivavano più curriculum; ora invece stanno tornando. Rispetto al passato, manca la fetta di mercato degli universitari, perché magari hanno gli esami fino a fine luglio e preferiscono concentrarsi su quelli. Una volta, invece, attingevamo molto da quel bacino".