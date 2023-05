In municipio raccolta firme per i referendum su Ucraina e sanità

Al Servizio Cervia Informa e presso i Servizi Demografici sono disponibili i moduli per la raccolta firme inerenti due referendum abrogativi promossi dal Comitato referendario Generazioni Future. Il primo è relativo alle disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina), mentre il secondo chiama in causa l’accreditamento di privati e strutture private al Servizio sanitario nazionale.