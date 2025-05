"In Olanda funziona lo spring break"

Nell Danesi ha 22 anni e studia Grafica in Olanda, prima ha frequentato il Liceo Linguistico a Ravenna. "Il sistema universitario olandese – racconta – prevede una settimana abbondante di vacanza primaverile e uno stop estivo più breve rispetto a quello del sistema scolastico italiano. Lo trovo più bilanciato perché permette agli studenti di organizzarsi meglio, avere più pause per rilassarsi.

In Italia, abbiamo un’estate eccessivamente lunga, che aumenta le aspettative dei professori su compiti, ma in realtà rende molto più complicato ricominciare a studiare. Per questo sono a favore della proposta dello spring break".