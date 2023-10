"In ’Oro’ racconto devozione e tradizioni"

Ha appena terminato di girare le ultime scene del nuovo film ‘Oro’ con Domenico Ciolfi e, in novembre, l’attrice ravennate Paola Baldini si appresta a debuttare come direttrice artistica dell’Accademia Marescotti per cui sono in corso le audizioni. Una sfida nella sfida dopo anni passati a calcare le scene dei teatri, dopo essersi formata a Bologna e a Milano, prima alla Scuola di Teatro diretta da Alessandra Galante Garrone e poi alla Civica Scuole d’arte drammatica "Paolo Grassi". Dagli anni Novanta in poi ha lavorato con registi e attori di fama internazionale fra cui Alessandro Haber, Alfonso Santagata, Ivano Marescotti, Nanni Garella, Fanny&Alexander, Laura Marinoni, Lorenzo Loris, Elena Casadei, Donato D’Antonio. Più volte è stata segnalata come miglior attrice al premio Ubu.

Baldini, tutti ricordano il suo debutto cinematografico in ‘Il caso Pantani’, dove ha interpretato la madre Tonina un ruolo che le è valso anche la candidatura al premio David di Donatello come attrice non protagonista.

"Sì, è stato molto emozionante dopo anni in cui mi ero consacrata solo al teatro. Temevo di non essere all’altezza e di banalizzare Tonina, una madre vera che ha sofferto molto. Non l’ho mai conosciuta durante le riprese ma alla prima del film mi ha subito abbracciato e mi ha detto, emozionata, che ero stata in grado di arrabbiarmi proprio come lei nell’affrontare gli spacciatori".

Da lì è iniziata una felice collaborazione con il regista Ciolfi, anche lui al debutto, che è poi continuata con ‘Oro’. Può svelare qualcosa in più del nuovo film?

"Si tratta di una commedia nera che parla della storia di un territorio, in gran parte il Molise, e del rapporto con le tradizioni mettendo a confronto giovani e adulti. Affronta il tema del significato più profondo della devozione che ho toccato con mano durante la processione della Madonna di Loreto a cui ho assistito. In particolare, il mio personaggio cerca di difendere con i denti le sue usanze. Ho girato gran parte delle scene nel paese di Capracotta, in provincia di Isernia, di appena 800 abitanti".

E Ciolfi sarà anche nel corpo docenti dell’Accademia Marescotti…

"Sì, insegnerà recitazione cinematografica. In più come regista sul campo garantirà agli allievi la possibilità di andare sul set e di fare le prime esperienze lavorative. Per quanto mi riguarda, insegnerò recitazione teatrale, movimento scenico e dizione. Poi ci saranno Valentina Cortesi per l’insegnamento dell’uso della voce e Sara Zecchini, logopedista per la tecnica di voce. Per offrire un’ampia varietà di stili, daremo poi ai ragazzi l’opportunità di seguire masteclass con artisti del calibro di Lucia Vasini, Sonia Bergamasco, Tommaso Ragno ed Elena Bucci". Cosa le piace del progetto di formazione avviato da Marescotti?

"Forte della sua grande esperienza, Ivano è stato lungimirante nel creare, sin da subito, un canale privilegiato con il mondo del lavoro attraverso l’agenzia Grimaudo che l’ha sempre seguito. Non è un caso se tanti suoi allievi ora stanno lavorando. Un difetto di gran parte delle scuole è che, una volta terminato il periodo di studi, gli allievi diplomati si trovano da soli persi nel nulla, senza sapere come fare provini e come muoversi".

Qual è il segreto di un buon insegnante?

"A volte mi chiedo se sia possibile insegnare recitazione…Il nostro compito è aiutare i giovani a tirar fuori il meglio, partendo dalle tecniche che aiutano a essere credibili nell’esprimere le emozioni. Ma è solo dal confronto con più metodi e punti di vista, che ognuno può trovare la propria personale strada".

Roberta Bezzi