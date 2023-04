in ospedale

In occasione della Pasqua, l’ente associativo Enogà, in collaborazione con la De.co Industrie, ha donato alla Pediatria del Santa Maria delle Croci di Ravenna le tradizionali colombe. Un piccolo riconoscimento per sottolineare, come evidenziato dal presidente nazionale dell’ente Enogà, il giornalista Giorgio Menna, l’eccellenza della Pediatria dell’ospedale di Ravenna. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del direttore dell’unità operativa, dottor Federico Marchetti e dello staff medico infermieristico. Un ringraziamento è stato rivolto all’ente associativo Enogà, impegnato da anni in iniziative tese a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante impegno profuso dai professionisti nella cura dei bambini.