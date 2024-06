In partenza lavori di riasfaltatura nelle strade che sono state colpite dall’alluvione

Nell’ambito degli interventi di ripristino delle strade danneggiate delle alluvioni di maggio 2023, l’amministrazione comunale faentina ha recentemente approvato una serie lavori all’interno del ‘Progetto di interventi di messa in sicurezza della viabilità forese lato valle’. Dal costo di 1 milione e 250mila euro finanziati dalla Struttura commissariale, gli interventi riguardano la messa in sicurezza di via San Vincenzo, via San Domenico di Cesato, via del Fiume, via Palazzone, via Zannona, via Ponte San Giorgio, via Fabbrerie, via Podestà, via Argine Montone, via Canova, via Parlanta e via Viazza. Gli interventi prevedono la fresatura del vecchio manto di usura, in particolar modo nelle congiunture degli asfalti al centro strada per evitare la creazione di dossi. Successivamente verrà realizzato il nuovo strato di asfalto.

Il primo intervento in programma partirà oggi in via Viazza, dalle ore 12 alle 17, per poi concludersi nella giornata di lunedì 10 dalle 6 alle 17. Da lunedì 10 a mercoledì 12 i lavori proseguiranno, sempre dalle 6 alle 17, nelle vie Ponte San Giorgio, Zannona e Podestà.

Verrà rifatto l’asfalto anche in viale Marconi (nel tratto compreso tra Stradello dell’Osservanza e il ponte della circonvallazione) e in via Firenze (fino alla Rotatoria del Passatore), con modifiche alla viabilità da domenica 9 a sabato 15 giugno con chiusure notturne dalle 20 alle 7. Domenica l’intervento inizierà alle 23 per non creare disagi in occasione della tornata elettorale.

I lavori proseguiranno, da mercoledì 12 a venerdì 15 giugno, nel tratto di via Firenze compreso tra l’incrocio dell’Orto Bertoni e la rotatoria del Passatore.