In passato già condannato per “lezioni di sesso“

"Ti faccio vedere io come ci si comporta con una donna". Era questa la scusa - in definitiva lezioni di sesso - che accampava con il figlio per arrivare ad abusare della sua fidanzatina 14enne. Alle volte interagiva con la giovane. Altre volte dalla poltrona della camera, guardava la coppia nel letto. Altre ancora li fissava dal retrovisore mentre i due fidanzatini si intrattenevano sui sedili dell’auto. Una lunga lista quella stilata dall’accusa che comprende anche la visione di film pornografici per replicarne le pose. E che il 2 febbraio 2018 davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna, era costata all’ultra-cinquantenne una condanna a 9 anni di reclusione per violenza sessuale continuata: tutto confermato sia in appello che in Cassazione tanto che l’uomo si trova ancora in carcere per espiare. A suo tempo l’imputato aveva sempre negato tutto riconducendo le accuse a una lamentata suggestionabilità della 14enne davanti alle domande incalzanti dei genitori. Il quadro per lui è evidentemente cambiato nel tempo dato che alla lista della vittime dei contestati abusi, si è aggiunto il nome della figlia.

Secondo l’ordinanza del gip Barlotti che ha aggiunto carcere al carcere, il racconto della ragazzina deve ritenersi pienamente attendibile in quanto misurato, logico e coerente. Inoltre è coretto l’inquadramento giuridico dato sin qui alla vicenda dal pm Stargiotti: violenza sessuale continuata per induzione caratterizzata da condotte sempre più invasive. I rapporti - ha annotato il gip - non venivano imposti con violenze o minacce ma indotti: ciò naturalmente non rende meno gravi le condotte né meno intenso il dolo. Del resto la giovane veniva manipolata ritrovandosi nella spirale di perversione del padre.