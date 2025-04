In pensione il dottor Bassi: "Droga, Aids e Covid.... Tutte le mie battaglie"

Corrado

Paolo Bassi, infettivologo e direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale di Ravenna dal 2008, va in pensione dopo quasi quaranta anni di attività, durante i quali ha osservato e toccato con mano, attraverso il suo lavoro, i cambiamenti della città, dalla diffusione della tossicodipendenza negli anni Ottanta, fino all’ultima grande emergenza planetaria, il Covid.

Dottor Bassi, a distanza di cinque anni cosa le è rimasto dell’esperienza della pandemia?

"Sembra sia accaduta in un’altra era geologica: è come se il bisogno di felicità e di libertà ci avesse fatto buttare tutto dietro le spalle, dall’altro lato abbiamo fatto esperienza della nostra fragilità, perché un piccolo virus ci ha messo in ginocchio. La nostra fragilità è emersa drammaticamente, soprattutto tra le nuove generazioni, ha intaccato i rapporti, la socialità, ha lasciato uno strascico di infelicità, a volte di rabbia".

E il rapporto medico paziente è cambiato?

"Ho letto un articolo su queste nuove posizioni che si stanno assumendo anche a livello di Organizzazione mondiale della sanità. Diceva che il tempo di relazione è tempo di cura e sono rimasto impressionato perché è esattamente così. Dopo il covid, accanto al bisogno della cura medica, da parte dei pazienti c’è anche un bisogno di essere rassicurati rispetto a tutte le paure che il covid non ha aiutato a superare".

Cosa ricorda di quei mesi?

"Tutte le mattine in direzione sanitaria si decideva di aprire e chiudere reparti, di rimandare interventi programmati perché dovevamo liberare posti letto anche in chirurgia, non ce la facevamo più. Tutto sommato a Ravenna ci siamo difesi bene perché abbiamo collaborato in maniera costruttiva tra di noi, anche pagando prezzi altissimi. Io per un mese e mezzo sono rimasto in ospedale dalla mattina alla notte".

È stato il momento più difficile della sua carriera di medico?

"Assieme al periodo immediatamente precedente all’uscita dei farmaci per l’Aids. Al reparto di Malattie infettive eravamo diventati come a Oncologia, morivano tre, quattro ragazzi alla settimana per l’Aids. È stato un periodo molto, molto duro. Erano gli anni Novanta".

Ravenna ha avuto una storia molto pesante legata alla tossicodipendenza.

"Per via del porto, era uno dei terminali di arrivo della droga, per questo qui la tossicodipendenza ha sempre avuto un’incidenza molto maggiore rispetto a tante altre città della regione".

Sono morti in tanti, altri sono diventati sieropositivi. Com’è la situazione adesso?

"Oggi chi è sieropositivo è obbligato ad assumere quotidianamente una terapia perché, purtroppo, i farmaci non sono ancora stati in grado di eradicare, cioè eliminare, la malattia. Però a regolarla e a gestirla sì".

Quanti sono i sieropositivi in cura in provincia?

"Sono 1400 e non è poco. Anche dal punto di vista economico è un costo notevole, della terapia e anche della gestione ambulatoriale di persone che vanno continuamente controllate".

Che età hanno?

"La maggior parte è sui 60, sono i sopravvissuti a un passato di tossicodipendenza, a cui si aggiungono nuove infezioni di persone omosessuali, anche 20, 30enni. Oggi è quasi scomparsa l’introduzione di droga per via endovenosa e, soprattutto, non esiste più quel rito, anche culturale, dello scambio di siringhe che ha determinato la diffusione massiccia tra tossicodipendenti in quegli anni".

Il dato è in calo?

"È in calo l’incidenza, ma ad esempio l’anno scorso abbiamo avuto 18 nuove sieroconversioni. Non abbiamo più gli incrementi di oltre 60 casi l’anno come una volta, la trasmissione è in riduzione. È importante anche il fatto che oggi, appena viene individuata una persona sieropositiva, viene messa subito in terapia, mentre in passato si trattavano i casi più gravi, così la circolazione è molto ridotto".

Nel 2013 lei ha acquistato a sue spese, per circa 70mila euro, un fibroscan, un apparecchio che consente di effettuare una biopsia al fegato non invasiva. E lo ha messo a disposizione dell’ospedale gratuitamente.

"Quella decisione, all’epoca forse inconsapevole, si è rivelata preziosa perché ha contribuito all’eradicazione dell’epatite C sul nostro territorio".

È stata una scelta molto generosa.

"È stata una scelta di pancia, era un mio desiderio e l’ho potuto realizzare perché, dopo la morte di mio padre, ricevetti un’eredità che mi ha consentito di acquistarlo. A dire la verità, dopo i primi anni, l’ospedale mi ha riconosciuto un contributo annuale di 4mila euro".

Anche suo padre era medico e da giovane fece qualcosa di simile.

"Portò la radiologia a Castel del Rio, in mezzo alle montagne dell’Imolese, e venivano con gli autobus da tutte le vallate attorno per farsi visitare e curare e questo ha aiutato a eliminare la tubercolosi in quelle zone. Allo stesso modo, avere il fibroscan, unico in Romagna in quel momento, ha permesso, all’arrivo di nuovi farmaci attivi contro l’epatite c, di essere subito operativi. Sono state trattate 1500 persone e nel 98% sono guarite".

Adesso che è andato in pensione cosa succede al fibroscan?

"L’ho portato via con me. Nel frattempo, anche a seguito della mia scelta, ne è stato acquistato uno a Forlì e uno a Rimini. Anche perché lo Stato, per dare le terapie allora molto costose, esigeva o la biopsia epatica, che consiste nel bucare un fegato già malato con un ago di 20 centimetri, o un’analisi con il fibroscan. Prima del pensionamento, però, insieme agli altri specialisti interessati ad utilizzare questo strumento, che nel frattempo si è ulteriormente evoluto diventando ancora più efficace, ho firmato una richiesta di acquisto dell’apparecchio per i tre ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza. Ma non credo sia stato ancora comprato".

Cosa farà adesso che è in pensione?

"Non vorrei smettere di fare il medico, perché il mio lavoro mi piace, ma ci penserò tra un po’. Per il momento farò un bel giro in Andalusia con mia moglie, un desiderio che abbiamo da tanto".