In pensione l’ispettore Gabriele Montalti, pilastro del ‘Codice Rosso’ a Faenza

L’ispettore superiore Gabriele Montalti va in pensione dopo 37 anni di servizio, di cui 30 al commissariato di Faenza. Nato nel 1966 a Fognano di Brisighella, Montalti si è arruolato in polizia nel 1986 come agente ausiliario in alternativa al servizio militare, frequentando il corso di addestramento alla scuola di Alessandria per poi svolgere servizio a Bologna e Torino prima di essere trasferito nel 1993 al commissariato di Faenza nella vecchia sede di via Manzoni. Montalti fu anche aggregato alla Procura di Ravenna lavorando con l’allora pm della Dda, Gianluca Chiapponi. A Montalti fu anche riconosciuto un encomio dal capo della Polizia di Stato. Nel 1996, dopo aver vinto il concorso per sovrintendenti, transitò nel ruolo degli ispettori ritornando al commissariato Faenza con incarichi prima alla squadra anticrimine poi, dal 2001 per quindici anni, all’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico quale coordinatore delle volanti e ufficio denunce.

Montalti ha partecipato anche alla trasmissione di Rai Tre sulla violenza contro le donne ‘Amore criminale’ in relazione a un grave fatto di cronaca del 2011 quando un uomo di Riolo Terme, ma residente a Bologna, aveva ucciso la compagna, andandosi poi a costituire al commissariato di Faenza. Gli ultimi anni della sua carriera l’ispettore superiore li ha trascorsi sempre alla squadra anticrimine indagando principalmente su casi di ‘Codice Rosso’, le violenze di genere, tra queste quella dell’efferato omicidio di Ilenia Fabbri, avvenuto il 6 febbraio 2021. "Il mio – racconta Montalti – è stato il lavoro più bello del mondo; ho vissuto esperienze ed emozioni che una persona fuori dal nostro ambiente difficilmente riesce a comprendere. La soddisfazione di aver aiutato tante persone mi riempie di orgoglio".