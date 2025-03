In piazza del Popolo appuntamento per sostenere l’Ucraina

Azione, Italia Viva, Più Europa e il Partito Socialista di Ravenna aderiscono agli appelli delle ultime ore per una mobilitazione immediata di cittadine e cittadini per l’Europa. Oggi pomeriggio, di fronte al palazzo comunale in piazza del Popolo a Ravenna, alle ore 17, spiegano gli organizzatori, "ci troviamo per manifestare pacificamente il sostegno all’Ucraina e per chiedere un’Europa federale più forte e più unita". I segretari e coordinatori provinciali dei partiti citati, in un momento di cambiamenti epocali in cui anche la libertà rischia di diventare negoziabile, le regole di base della convivenza civile trattabili e la democrazia schiavizzata agli interessi del più forte, invitano le persone, i partiti, le associazioni alla partecipazione e alla solidarietà con il popolo ucraino che chiede una pace giusta e di non cedere all’invasore o a chi vuole rubargli il futuro: con un messaggio chiaro: “Stati Uniti d’Europa: subito”. Il messaggio è firmato da Filippo Govoni (Azione), Roberto Fagnani (Italia Viva) Nevio Salimbeni (+Europa) e Pier Domenico Lonzi (Psi). Nell’articolo uscito ieri abbiamo erroneamente attribuito l’appartenenza di Filippo Donati a Italia Viva (Donati fa parte invece di Viva Ravenna).