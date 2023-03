In piazza della Libertà ’Alla corte di Re Carnevallo’

La Pro Loco organizza per oggi, in collaborazione con la rete di imprese ’Bagnacavallo fa Centro’ e le associazioni di volontariarato del territorio, ’Alla corte di Re Carnevallo’, il carnevale di Bagnacavallo. Il Carnevallo si svolgerà in piazza della Libertà a partire dalle 14.30. L’apertura sarà a cura del Gruppo Milleluci e in contemporanea partirà il Truccabimbi, poi alle 16.30 arriverà il Re Carnevallo con musica e lancio di caramelle. Per tutto il pomeriggio giochi, bolle di sapone, musica.