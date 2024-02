Trombette, grida, cartelli, slogan. Gli "amici di Mauro Guerra" sono nuovamente scesi in strada a sostegno del loro veterinario di fiducia. Questa volta non davanti al tribunale – dove erano presenti comunque mezzi di polizia e carabinieri, e dove in aula erano presenti diversi sostenitori – ma in piazza dell’Aquila. Nel mirino, questa volta, c’era il Comune. Ciò in ragione della mancata autorizzazione all’installazione di un prefabbricato che avrebbe consentito al veterinario di continuare a svolgere la sua attività . La Procura si era smarcata, spiegando in una nota di non essere competente per questo procedimento amministrativo.