In piazza Kennedy i box del Mercato Coperto

Per oltre un anno, in occasione dei lavori per la ristrutturazione del Mercato Coperto, i box dei dettaglianti vennero traslocati da piazza Andrea Costa a piazza Kennedy all’interno di una enorme ‘scatola’ prefabbricata in lamiera alta sui tre metri. I lavori per lo smontaggio del prefabbricato impegnarono settimane e la piazza venne liberata a fine maggio. All’epoca il Comune stava elaborando un progetto per riservare a parcheggio solo una parte della piazza e destinare il resto a oasi verde per bici e pedoni. Ma si realizzò solo una piccola area per i cassonetti, protetta da siepi.

A cura di Carlo Raggi