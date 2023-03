In piazza l’azione pubblica del Teatro due mondi

Si è tenuta ieri in piazza del Popolo alle 18 l’"azione sintetica sulle lacrime dei coccodrilli" che il teatro Due Mondi ha deciso di organizzare per prendere una posizione sulla strage del mare avvenuta nei giorni scorsi al largo delle coste calabresi.

Sono stati coinvolti una cinquantina di cittadini che hanno partecipato alla performance messa in scena dalla compagnia teatrale faentina. L’azione in programma si inserisce nel solco nel percorso di laboratori ‘contro i muri’ che il Teatro Due Mondi ha inaugurato anni fa. "Chi vuole alzare barriere non si rende conto che in una fortezza nessuno entra, ma nessuno neppure esce", ha detto il direttore della compagnia, Alberto Grilli.

Tutti i giovedì del mese (9-16-23 marzo), dalle 20 alle 22 alla Casa del Teatro in via Oberdan 7A a Faenza continua il laboratorio di teatro partecipato aperto gratuitamente a tutte e tutti, anche a chi non era presente agli incontri precedenti.

Nella foto: la performance di ieri sera