In piazza Mazzini oggi la danza aerea

Ancora un fine settimana denso di appuntamenti natalizi a Lugo. Oggi alle 17 inoltre le atlete della Ginnastica Artistica Lugo incanteranno il pubblico in piazza Mazzini con ’Acrobatic_Christmas’, spettacolo di danza aerea su tessuto e cerchio. Alle 17.30 e alle 20.30 il Pala Lumagni ospiterà i concerti della scuola di musica Malerbi. In programma invece il 23 dicembre il presepe vivente di Avsi. Domani nella chiesa della Collegiata alle 20.45 ci sarà il concerto di Natale di Lugo Music Festival, con gli oltre 70 musicisti della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena. Al Parco delle Lavandaie sempre domani ci saranno i mercatini di Natale.

Veniamo alle frazioni. A San Potito oggi e domani c’è il mercatino di beneficenza in parrocchia dalle 14.30 alle 19, arricchito oggi anche dal laboratorio per bambini ’Aspettando il Natale’. A Voltana oggi alla scuola dell’infanzia Casa del Bambino alle 16 ci sarà la performance ’Mirror’ e a seguire un laboratorio per grandi e piccini. Lunedì alle 20 a Cà Vecchia l’associazione musicale Doremi presenta ’Insieme tra le note di Natale’. A San Lorenzo, in piazza dei Caduti, domani è il pomeriggio di ’Mille sorrisi a Natale’: dalle 14 mostra dei presepi nel Centro civico con la rievocazione dell’antico villaggio dalle 14.30, mentre alle 15.30 c’è la recita dei bambini delle scuole dell’infanzia don Galassi e del catechismo.