"In primavera i lavori della ztl in via Rampina e le asfaltature in via Dantona"

L’assessora Federica Del Conte ha confermato che in primavera inizieranno i lavori per la Ztl della zona di via Rampina e i lavori di asfaltatura di via Dantona e via Portone, richiesti dal consiglio territoriale. Si tratta di due progetti che sono stati finanziati nel 2023. Sono state avviate le procedure di affidamento diretto e, dopo la verifica dei requisiti della ditta, si inizieranno i lavori. Considerando che si opera negli spazi ristretti del centro storico e che le temperature dovranno essere adeguate, si può ipotizzare una conclusione dell’intervento all’inizio dell’estate. I chiarimenti erano stati richiesti dalla consigliera del Partito Democratico Fiorenza Campidelli. "L’asfalto delle due vie – dice Campidelli – è particolarmente danneggiato da avvalli e deteriorato dai numerosi scavi eseguiti negli anni. Per queste ragioni ci sono state le richieste di una manutenzione straordinaria di via Dantona e via Portone e dell’istituzione della zona a traffico limitato in via Rampina, via Ghibuzza, via Degli Spreti ,via Tarlazzi , via Scaletta e altre vie vicine".