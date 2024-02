In programma l’open day del Tiro a segno

E’ in programma domani dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.30, un nuovo Open Day del Tiro a Segno Nazionale di Ravenna. Nel corso della giornata, tutti gli impianti della grande struttura di via Trieste 180 saranno aperti a tutte le persone interessate a conoscere e a capire meglio le modalità per avvicinarsi al poligono e alle sue varie discipline, con visite guidate alla struttura. Per ragazze e ragazzi dai 10 ai 18 anni, prove gratuite di tiro ad aria compressa (carabina e pistola). Per informazioni: 0544/420053.