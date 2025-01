In quattro mesi donati 360mila euro: "A sostegno degli alluvionati"

Quasi 360mila euro donati per le popolazioni alluvionate. E ora grazie a quei soldi saranno finanziati progetti a sostegno di situazioni di fragilità.

La giunta comunale di Bagnacavallo nei giorni scorsi ha fatto il punto sulle donazioni finora raccolte a seguito degli eventi alluvionali del settembre scorso, che hanno colpito in particolare le frazioni di Boncellino, Traversara e Villanova. Al 31 dicembre 2024 risultavano donati quasi 350mila euro, ai quali si sono aggiunti altri 9.000 circa nelle prime due settimane del 2025.

A questo importante risultato hanno contribuito le oltre 600 donazioni pervenute da cittadini singoli o in gruppo, associazioni, imprese, enti locali, sindacati e scuole. Un contributo significativo è arrivato da due iniziative specifiche: San Michele, con più di 70mila euro raccolti, e ’Doni d’arte per Traversara’, circa 40mila.

La somma raccolta sarà principalmente destinata all’acquisto, già approvato dal Consiglio comunale, di un immobile da destinare ad ambulatorio medico a Traversara. Si va poi da progetti a sostegno di situazioni di fragilità alla distribuzione di buoni spesa, da contributi a favore dei proprietari degli immobili sottoposti a ordinanza nella cosiddetta ’zona rossa’ di Traversara a contributi ai proprietari delle auto rottamate a seguito dei danni causati dall’alluvione.

"In questi mesi abbiamo lavorato in forte sinergia con i referenti delle frazioni colpite per individuare quali fossero i progetti da finanziare più utili alle nostre comunità – spiega il sindaco Matteo Giacomoni. – Siamo consapevoli che per tante famiglie servono risposte per rimborsi che vanno ben oltre gli importi che possiamo mettere in campo attraverso le donazioni, risposte che anche noi come amministrazione attendiamo dal commissario, ma riteniamo che questi siano al tempo stesso gesti concreti di aiuto e vicinanza che possono contribuire alla ripartenza e su questo continueremo a lavorare. Sono centinaia le manifestazioni di solidarietà che ci hanno raggiunto, nelle più diverse forme".

Si può ancora donare all’Iban IT 80Z0627013199T20990000280 - causale ’Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo’.