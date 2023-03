"In questo momento storico la divisione è un disastro per la città di Faenza"

Abbiamo chiesto su questo tema o il parere di Roberto

Patuelli leggendario sbandieratore plurititolato faentino.

"Siamo andati completamente fuori di testa – dice Patuelli –. Non ci stiamo rendendo conto che pur avendo tanti ragazzi qui, forse addirittura più di ogni gruppo, per andare singolarmente ai tricolori occorre avere più di un singolo di una coppia. E per crearli e con qualità ci vogliono anni ma poi, siamo nati per fare le gare a Faenza e i ’campionati’ hanno meno importanza".

Continua ancora lo storico sbandieratore: "Io ho visto

piangere per le vittorie o le sconfitte nelle gare in Piazza

del Popolo a Faenza, molto raramente ai tricolori, invece.

I campionati erano sempre in secondo piano, dopo le gare della piazza, ora invece l’importanza si è invertita e tutto ciò a mio avviso non è giusto e non va bene.

A mio parere la divisione è un disastro in questo momento storico per la città di Faenza"

g.g.