In regalo le pesche destinate al macero

Nell’estate del 1970 nelle campagne ravennati esplose la crisi della frutticoltura, vale a dire la non remunerabilità, per gli agricoltori, di pere e pesche (i cui prezzi al consumo invece erano molto alti) e la loro destinazione a diventare concime per i campi dove la frutta venne in gran parte scaricata. Solo negli anni seguenti intervenne l’Aima che iniziò a ritirare la frutta in eccedenza per destinarla alla trasformazione. Numerose all’epoca le manifestazioni di protesta come questa, del luglio 1971, ad opera di operaie ortofrutticole che regalavano sacchetti di pesche in viale Farini.

A cura di Carlo Raggi