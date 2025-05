"In regione 44% dei mezzi gestito da privati"

"Si parla di un intervento temporaneo, ma è stata comunicata solo la data di inizio. Ci fa pensare che si tratti di una strategia volta ad avviare un percorso che si intende rendere stabile nel tempo". È ancora polemica sulla decisione dell’Ausl di sostituire a Ravenna dal 1 giugno un’ambulanza gestita dal 118 con quella di un ente privato (4 in Romagna). A bordo ci sarà un soccorritore che ha effettuato corsi, ma non un infermiere. Ora interviene anche il sindacato Nursind, che chiede di "sospendere immediatamente questa riorganizzazione", aggiungendo: "Tale scelta appare, a nostro avviso, più orientata al risparmio economico che a una reale ottimizzazione delle risorse (...) Chiediamo formalmente di conoscere se questa manovra produrrà un effettivo risparmio economico". Anche la Uil, la prima a lanciare l’allarme, risponde alle polemiche: "La Uil non ha mai sostenuto che l’attività del volontariato sia dequalificante, ma ribadisce con forza e fermezza che è una attività ben diversa da quella svolta da un professionista" e "siamo oggettivamente di fronte all’esternalizzazione di un servizio che da giugno uscirà dall’orbita del pubblico per andare verso il privato".

L’Ausl replica con i dati. Al momento infatti in regione è l’unica azienda sanitaria a non utilizzare i mezzi dei privati (’mezzi di soccorso di base’) e a essere dotata su tutti i mezzi solo di personale infermieristico. A Bologna i mezzi privati rappresentano il 34%, a Ferrara il 35% e a Reggio Emilia il 77%. "L’Ausl Romagna è l’unica azienda che ha solo mezzi di soccorso avanzati. A livello regionale la presenza media dei mezzi in convenzione sul totale è del 44%".