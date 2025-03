In Rianimazione dopo la folle fuga

Si trova ricoverato in Rianimazione a Ravenna, ma secondo i medici non in pericolo di vita, il 34enne albanese che nel pomeriggio di lunedì ha seminato il panico provocando una serie di incidenti a catena, prima un triplo tamponamento in città al volante di una Bmw, poi nella frazione di Sant’Alberto dove risiede, dopo essersi messo alla guida di un’Audi A3 sempre in suo possesso. In entrambe le circostanze aveva aggredito, fisicamente o verbalmente, gli automobilisti coinvolti, tra cui una ragazza. Durante la fuga dalla città a Sant’Alberto aveva inoltre urtato un guardrail, infine abbattuto un muretto. L’uomo era stato bloccato dai carabinieri in serata. Il ricovero si era reso necessario per via del suo stato di alterazione, dovuto probabilmente all’abuso di sostanze. In precedenza aveva rifiutato alla Polizia locale di Ravenna di sottoporsi ai test su alcol e droghe.