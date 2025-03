In ricordo del poeta ravennate Eugenio Vitali

"Venite a Ravenna / venite a conoscere san Vitale/ l’ultima pineta di Dante / venite ad odorare il concime / che si fa muraglia nel cielo / venite a scoprire i tramonti / ad annusare la resina dei pini / cacciati dalla mano tecnologica / venite a consumare la fauna / dove il canale Corsini brucia nel mare / venite a pregare senza timore / dall’altare scende la giubba rossa / e nulla è totale / venite a scoprire un tenace isolamento / dove il pane non si siede sulle mani / / venite a rincorrere le auto / che chiudono le strade / venite dove l’uomo è tutt’uno col tempo / da spaziare verde alle stelle / venite a vedere le valli / che hanno le stigmate del ferro / venite ad ascoltare il tuono dell’Anic / che di notte si esilia nel cielo / venite a lasciarci / ci stringeremo la mano / dove la terra si sta rompendo per sempre".

Con questa poesia, tratta da ’Ravenna la durata di un trapasso’, vorrei ricordare il poeta ravennate Eugenio Vitali, scomparso alcuni anni fa. È stato un uomo che ha amato tanto la sua città, un poeta che già Maria Luisa Spaziani aveva indicato per bravura, e con lei Sandro Gros Pietro, Giorgio Bàrberi Squarotti, Claudio Marabini, Gino Ruozzi, Karel Sys, Davide Rondoni.

Ne è passato del tempo da quella volta, più di quarant’anni fa, quando fece affiggere sui muri delle principali città d’Italia la sua poesia vibrante, provocatoria. Tanti altri lavori sono usciti in seguito con una poesia alta, moderna, attuale, contro le idolatrie del tempo odierno, nella convinzione che il bene va ovunque ricercato e va testimoniato soprattutto in questa società sempre più carente di umanità. Tanti sono i premi che Eugenio ha ricevuto, e numerose anche le traduzioni in altre lingue, fra le quali il Ceco. In una sala della biblioteca Classense vi è affissa un suo scritto. Della poesia, da “artigiano della parola”, ha fatto una ragione di vita, spesa per la famiglia, per gli amici (fra i quali mi onoro di rientrare avendolo avuto tante volte ospite nella casa del borgo san Rocco), e infine, nell’amore per la sua Ravenna, vista con occhio quasi profetico. La intensa poesia di Alda Merini suona: "Quando muore un poeta / al mondo c’è meno luce, / per vedere le cose./…Quando muore un poeta / il male sorride / felice / di aver perso un avversario./ Quando muore un poeta / la mia vita è più piccola / la mia speranza più lieve".

Nevio Spadoni