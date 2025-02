In ricordo di Alberto. Circolo Velico Ravennate: "Albi sempre con noi"

Il sincero cordoglio, ma anche l’eredità morale e lo spirito di sacrificio, che resteranno per sempre come esempio nel cuore e negli occhi di chi lo ha conosciuto, di chi lo ha allenato e di chi lo ha avuto come compagno di squadra. Lo sport è anche questo. Sabato scorso, alla presenza dei familiari e degli amici, si è svolta al Circolo Velico Ravennate di Marina di Ravenna una toccante cerimonia per ricordare Alberto Chersoni, diciannovenne atleta imolese, vittima la scorsa settimana di un incidente stradale. Tesserato per il Cvr fin dall’età di 6 anni come allievo della Scuola Vela, Alberto è stato poi valido componente delle squadre agonistiche giovanili. Di lui sono stati ricordati il carattere solare, la determinazione per raggiungere gli obbiettivi, l’educazione ed il grande rispetto che aveva nei confronti di tutti, avversari compresi: "La partecipazione emotiva degli amici di ‘Albi’ – ha commentato Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate – ed il loro desiderio di essere vicini al fratello ed alla famiglia in un momento così triste, sono stati la prova di come lo sport favorisca davvero la creazione di forti legami che, spesso, si consolidano in vere e proprie amicizie. Amicizie che Albi, grazie al proprio carattere, ha creato e saputo coltivare negli anni e che, in questi giorni, lo hanno ricambiato con testimonianze di profondo affetto e riconoscenza". Dopo una breve cerimonia privata e alcuni minuti di raccoglimento, tutti i partecipanti hanno raggiunto i pontili del circolo, gettando un fiore in mare e salutando con un applauso ‘Albi’, giovane uomo di mare. Spike Maioli, uno dei suoi allenatori, lo ha ricordato con parole piene di affetto: "Albi è sempre stato un bambino con una marcia in più. Altruista, generoso e con una parola di comprensione nei confronti di tutti. Ho bellissimi ricordi. Specialmente nelle trasferte di più giorni, Albi era la cartina di tornasole dell’umore della squadra; le nostre lunghe chiacchierate andavano oltre gli aspetti tecnici della regata. L’entusiasmo con cui affrontava le nuove sfide, contagiava e motivava tutto il team. Sul suo profilo whatsapp, ha scritto ‘Sorridete’. Ecco, proverò a farlo tutte le volte che penserò a lui".

Roberto Romin