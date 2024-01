In riviera lo spettacolo viene dall’alto

Anche Cervia ha dato il benvenuto al nuovo anno: cenone, tappi a fungo, spettacoli e musica non sono mancati. Centinaia le persone sotto la Torre San Michele le quali, dopo il tradizionale cenone di San Silvestro, si sono radunate per festeggiare il 2024 sullo sfondo di luci, musica e tanta allegria. Suggestiva la Luna rosa che ha illuminato la serata. Locali pieni, dj set con musica e brindisi anche dopo la mezzanotte. Baci sotto il vischio, balli divertenti con gli amici e bambini con le classiche stelline in mano per rendere ancora più magico il saluto al 2023. Una bella notte - anche grazie alle temperature non rigide – che ha lasciato spazio al divertimento in tutta la città.

Anche nel forese i momenti da ricordare non sono mancati. A Cervia, sotto la torre San Michele, si è festeggiato con Funky Circus, Dj set, concerto live, il party count down e l’emozionante spettacolo di acrobati e musica dal vivo per ballare insieme. A Milano Marittima è stato il momento di una grande festa circense intorno alla Rotonda 1° Maggio e alle vie del centro. Protagonisti della serata la Circus Marching Band, lo staff del Circo Nero, gli Onirica e la Showzer Party Band con l’antica tradizione del Circo di strada.

I festeggiamenti sono continuati ieri con il concerto itinerante della Banda Cittadina per augurare a tutti un felice anno nuovo. Nel pomeriggio è partita anche la Fiaccolata dei Camminatori. Ora l’attesa è per venerdì quando, nella spiaggia libera di Milano Marittima in corrispondenza di via Forlì, sarà il momento dell’affascinante spettacolo dei fuochi d’artificio sulla sabbia. E poi, per chiudere il momento delle festività, il 6 gennaio appuntamento nella spiaggia di Tagliata per l’esilarante Tuffo della Befana che vedrà decine di coraggiosi correre verso il mare per il primo e goliardico bagno dell’anno in segno di buon auspicio.

Ilaria Bedeschi