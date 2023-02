"In Russia ho visto emergere odio e rancore"

di Claudia Liverani "Perdono, solo il perdono costruisce, l’odio e il rancore distruggono. Questo abbiamo affermato, come vescovi cattolici di Russia, in un documento uscito con rara tempestività subito il 25 febbraio". Monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo metropolita di Mosca, lunedì ha incontrato a Russi, sua città natale, tanti concittadini e non solo, nella chiesa dei Servi. L’occasione era la presentazione del volume ‘La piccola Chiesa nella grande Russia. La mia vita la mia missione’ la sua autobiografia, scritta con Riccardo Maccioni, caporedattore del quotidiano cattolico Avvenire e uscita per le Edizioni Ares pochi giorni prima dell’invasione il 24 febbraio dell’Ucraina. "Abbiamo invocato il miracolo del perdono il 25 febbraio e di nuovo in settembre – ha raccontato l’arcivescovo – quanto il governo russo ha chiamato la mobilitazione generale, arruolando 350 mila uomini. È stato quello il momento in cui la guerra è davvero entrata in casa dei russi, fino ad allora era un fatto doloroso, ma distante. E c’è stata una reazione di paura, che ha sorpreso il governo. Centinaia di migliaia di uomini hanno lasciato il paese, e non sono mancati i contraccolpi". "Sono rimasto scioccato dai sentimenti di odio e violenza emersi con il conflitto, affermazioni verbali. Mi sono...