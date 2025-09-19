In sala da pranzo succede di tutto

Dopo l’inaugurazione al Pavaglione di Lugo, ’Acqua’ - il progetto di Ater Fondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - prosegue a Sant’Agata sul Santerno con tre appuntamenti: oggi e domani alle 20 e domenica alle 13 nello spazio della sala parrocchiale (via Fucci Pollini, 4) con protagonista il Teatro delle Ariette, con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini. Lo spettacolo si intitola ’Attorno a un tavolo’. Piccoli fallimenti senza importanza ed è un’esperienza davvero singolare: si svolge in uno spazio scenico condiviso, una cucina, con un grande tavolo al centro e intorno il forno, le pentole, i fornelli, i taglieri e i mattarelli. Paola, Stefano e Maurizio accolgono gli spettatori, li fanno accomodare attorno al tavolo e apparecchiano, trasformandoli in commensali.

"Per noi è sempre molto bello invitare gli amici a pranzo o a cena, però non è facile. Ci sono sempre troppe cose da fare, il tempo manca…", dice Stefano. Così comincia la cena (o il pranzo) e i tre attori, servendo acqua e vino, focacce, formaggio, verdure e tagliatelle, raccontano storie di vita quotidiana - di teatro, di agricoltura, di paura di volare, di amici e di cinghiali - esperienze personali, piccoli fallimenti apparentemente senza importanza, inquietudini che attraversano il nostro presente. Lo fanno con leggerezza, senza drammatizzare, piuttosto con la voglia di giocare. Nella cucina-teatro delle Ariette, per il tempo effimero dello spettacolo, si prova a costruire una comunità provvisoria, forse ancora possibile. Lo spettacolo è a capienza limitata e prevede la prenotazione obbligatoria via telefono o e-mail (posto unico 5 euro). Si ringrazia l’Associazione Ca' di Cuntadèn per la collaborazione nell’organizzazione dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni: acqua@ater.emr.it; 333-2424482 oggi dalle 15.30 alle 17.30.