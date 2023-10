In Sala Malva mercoledì incontro sul benessere

Torna con il secondo incontro la rassegna "Benessere essenziale" condotta dalla terapista craniosacrale Cristina Maroncelli presso la Sala Malva Nord. L’obiettivo è illustrare le caratteristiche olistiche degli oli essenziali, esplorandone gli effetti benefici sulla persona e anche sugli animali. Il secondo incontro dal titolo "Amici animali e oli essenziali", dedicato al benessere degli animali da compagnia, si terrà in via dei Papaveri 43 mercoledì 18 alle 20.30. Verranno spiegati i rischi e benefici che possono trarre gli animali da compagnia che convivono negli stessi ambienti in cui sono presenti oli essenziali ma anche dei benefici che gli oli essenziali hanno sugli animali domestici. Il 25 ottobre alle 20.30 si approfondirà l’utilità degli oli essenziali. La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.