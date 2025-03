In scadenza i termini per richiedere i contributi (Cis)

C’è tempo fino a domani, lunedì 31 marzo, per presentare domanda per i contributi di immediato sostegno (Cis) per i cittadini colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024. Il conributo è rivolto ai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso) all’abitazione principale, abituale e continuativa. Il contributo può essere richiesto fino a un massimo di 5mila euro ed è erogato in due tranche: un acconto di 3mila euro e un successivo saldo di 2mila euro. È inoltre previsto un contributo raddoppiato per i soggetti già danneggiati dagli eventi calamitosi di maggio 2023. La domanda può essere presentata in forma cartacea previo appuntamento presso gli Urp dei Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Lugo, o online accedendo al portale sul sito www.labassaromagna.it.