In scena al ’Tondo’ il classico dei Grimm ’I musicanti di Brema’

Torna a Lugo la rassegna di teatro per le famiglie, con la direzione artistica di Accademia Perduta/Romagna Teatro dal titolo ’Giro, giro tondo’. Il cartellone prevede la messa in scena di tre spettacoli dedicati ai bambini. Si comincia oggi alle 17 con ’I musicanti di Brema’, dalla favola dei Fratelli Grimm (di Marco Cantori, con Marco Cantori e Giacomo Fantoni; musiche Diego Gavioli, Marco Cantori e Giacomo Fantoni; oggetti di scena Nives Storci). Lo spettacolo è consigliato per bambini dai 3 anni in avanti. Ogni animale come ogni nota è un piccolo mondo e non importa che sia moro o biondo, che sia senz’unghie o gli manchi un dente, che sia zoppo o non udente. Che sia senz’ali oppure perfetto, o che abbia un qualche altro difetto. L’importante è che se gli animali stanno in compagnia, insieme, come le note fanno una melodia. Biglietto con posto unico a 5 euro. La biglietteria apre alle 16, presso la sala polivalente del Tondo, in via Lumagni 30.