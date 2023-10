In scena ‘Astorre e il fiore turchino’

Oggi alle 15, in occasione della tradizionale sagra paesana Sa’ Pangrezi l’è in fësta, si svolgerà l’ottava edizione di ‘A passo di fiaba’ che porterà in scena la Fiaba itinerante nella sede del MusEt - Museo Etnografico di San Pancrazio, in via XVII Novembre 2a. L’Associazione La Grama propone una interpretazione della fiaba ’Astorre e il fiore turchino’, tratta dalla raccolta ’Fiabe di Romagna’ di Silvestroni, Baldini. Regia - Patrizia Abbate. Interpreti Letizia Baldini; Dario Bolotti; Daniela Denti; Vittorio Foschini; Tommaso Giacinto; Patrizia Guerrini; Franco Tura; Ambra Vitali; Milena Vitali; Luciano Zaccaria;Luciano Lama; Claudia Zini. Ingresso libero.