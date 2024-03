In scena c’è l’onorevole Peppone La compagnia Cvi de Funtanò porta in scena al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni la commedia brillante 'L'onorevole Peppino' di Angelo Gallegati. Peppino e Pirocia, stanchi dei lavori domestici, decidono di entrare in politica. Lo spettacolo sarà in scena domani e sabato alle 21 e domenica alle 16.30. Per prenotazioni, contattare il numero 377-3626110 su WhatsApp.