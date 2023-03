In scena ‘Il soccombente’, il mistero della musica

Stasera e domani sera, alle ore 21, al teatro Alighieri di Ravenna, nell’ambito de ‘La Stagione dei Teatri’, andrà in scena ‘Il Soccombente’, della compagnia Lombardi-Tiezzi.

Lo spettacolo è tratto da un’ideale trilogia sulle arti che Thomas Bernhard scrisse tra il 1983 e il 1985 e rappresenta una riflessione sul mistero della musica e della genialità. In scena, insieme a Sandro Lombardi, anche Martino D’Amico e Francesca Gabucci. La regia è di Federico Tiezzi, la produzione di Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival Compagnia Lombardi-Tiezzi Associazione Teatrale Pistoiese.

Federico Tiezzi e Sandro Lombardi – insieme a Marion D’Amburgo – tra il 1971 e il 1972 sono diventati protagonisti della postavanguardia teatrale italiana con il nome ‘Il carrozzone’.

Raggiunta una celebrità ormai internazionale, negli anni Ottanta ‘Il carrozzone’ diventa ’I magazzini criminali’. Oggi sono la compagnia Lombardi – Tiezzi e sono ancora protagonisti della scena grazie alla rara capacità di modificare e cambiare il senso della loro ricerca espressiva per andare sempre più in profondità nell’arte teatrale, percorrendo ciascuno la propria strada, Tiezzi verso la regia, Lombardi con un intenso lavoro sull’attore e la parola. Pluripremiati, hanno un carnet ricchissimo di spettacoli epocali.

La compagnia incontrerà il pubblico domani alle 180, nella sede di Fondazione Sabe per l’Arte di via Pascoli 31, in dialogo con Rosalba Ruggeri.

Biglietti in vendita presso la biglietteria del teatro Alighieri; telefonicamente pagando con carta di credito e Satispay; su ravennateatro.com; presso le agenzie di La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Info: 0544 249244