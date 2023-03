In scena la coppia Putignano-Quaglia

Firmato dal giovane drammaturgo Emanuele Aldrovandi e diretto da Silvio Peroni, stasera va in scena al teatro Masini di Faenza ‘La pace non è mai stata un’opzione’, pièce interpretata da Sara Putignano (nella foto) e Marco Quaglia. Il copione, partendo da un normale battibecco di coppia, si espande fino a indagare e mettere in discussione la percezione che ogni essere umano ha della propria identità. Si parla di una coppia apparentemente felice. Lui fa un piccolo regalo inaspettato a lei: due biglietti aerei per un breve viaggio. Lei è contenta per la sorpresa, ma si accorge che nella scelta dei biglietti lui ha commesso un errore,

piccolo, ma che contiene in sé la matrice di tutti i suoi errori. Glielo fa notare, lui minimizza, lei si arrabbia

per la sua tendenza a minimizzare i propri difetti e lo attacca sempre più in profondità, mettendo in crisi

l’immagine che ha di sé stesso e spingendolo a una reazione specularmente vendicativa: distruggere

l’immagine che lei ha di sé stessa.

Biglietti a 10 e 5 euro. Prenotazioni telefoniche (0546-21306): dalle 11 alle 13. Biglietti online: vivaticket.