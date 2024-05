In scena la favola indiana

Il Grande Teatro di Lido Adriano presenta quest’anno, nella cornice del Ravenna festival, l’antica favola indiana ‘Panchatantra o le mirabolanti avventure di Kalila e Dimna’, in scena – per la prima volta in Italia – al Cisim dal 30 maggio al 2 giugno alle 20. "Come già accaduto l’anno scorso – spiega Franco Masotti, codirettore artistico del Ravenna Festival –, la comunità più eterogenea del nostro territorio farà teatro secondo la collaudata formula partecipativa sperimentata con successo con ‘Mantiq At-Tayr. Il verbo degli uccelli’. La favola scelta per questa edizione rientra pienamente nel nucleo tematico degli spettacoli del festival dedicati al tema dell’immigrazione, arricchendo ulteriormente la ‘deriva’ indiana che comprende sia il concerto di Elio Germano ‘A piedi nudi sulla terra’ sia il concerto dei Kula Shaker, esponenti di spicco del cosiddetto ‘Raga Rock’". Protagonista dell’opera sarà di nuovo il Coro del Grande Teatro di Lido Adriano formato da un centinaio di persone tra attori, cantanti, musicisti di tutte le età che si sono formati partecipando ai laboratori del Cisim. "Circa il 30-40% di loro ha già partecipato l’anno scorso – spiega Luigi Dadina, attore e regista dello spettacolo –. Tra i nuovi c’è anche un nutrito gruppo di sessantenni e devo dire che la loro presenza mi ha molto emozionato. Sono particolarmente stupito, inoltre, dal livello attoriale dei partecipanti che hanno ‘riposto’ perfettamente alle esigenze di un testo difficile e meno corale di quello della prima edizione. Noi non facciamo teatro sociale, ci tengo a precisarlo, ma un lavoro artistico che può avere una ricaduta sociale. Quindi la nostra bravura si misura sempre sulle capacità artistiche". Le musiche dello spettacolo sono di Francesco Giampaoli con il contributo di Enrico Mao Bocchini, la scenografia di Alessandra Carini, Nicola Montalbini, in collaborazione con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Al gruppo di lavoro si è aggiunto quest’anno la compagnia Spazio A che ha condotto i laboratori di teatro e saranno in scena con il Coro. "Ogni anno ci si mette in discussione – afferma Lanfranco Vicari, direttore artistico del Cisim – ed è sempre una sorpresa. Lavorare insieme su un nuovo progetto richiede tanta fatica ma la soddisfazione più grande è vedere la cura con cui tutti danno il proprio contributo".

Roberta Bezzi