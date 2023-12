In scena la storia di Ania Romanov

L’In...Stabile Compagnia di Faenza invita tutti a teatro, in un avventuroso viaggio dalla fredda San Pietroburgo alla frizzante Parigi, con ’Ania - L’ultima dei Romanov’, uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro San Giuseppe di Faenza (via Dal Pozzo, 19)

martedì 26 dicembre, sabato 6 gennaio, domenica 7 Gennaio e domenica 14 gennaio alle ore 17.15 e sabato 13 gennaio alle 21. Per info e Prenotazioni: 370 /3255878 (solo via Whatsapp) oppure alla mail teatrosangiuseppeartigianofaenza@gmail.com

Prevendita solo con pagamento Satispay.