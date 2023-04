In scena ’La tromba’ di Spadoni Per Alviro, ’malato’ di musica

Il teatro Socjale di Piangipane ospita questa sera alle 21 lo spettacolo ’La Tromba’, testo di Nevio Spadoni (foto), con Lorenzo Carpinelli e adattamento drammaturgico di Iacopo Gardelli (scenografia e costumi di Lucia Bubilda Nanni, musiche di Giacomo Toschi, gli effetti sonori di Giacomo Bertoni, grafiche di Nicola Varesco); produzione di Studio Doiz. Il testo racconta un’estate degli anni Cinquanta. In un imprecisato paesino della campagna romagnola ci si prepara a far festa. La guerra è finita da poco, ed è grande la voglia di lasciarsi alle spalle i suoi orrori.

Ricostruzione e rimozione vanno di pari passo. Solo una persona pare incapace di dimenticare. Rimane chiusa in casa, osserva dalla finestra i festeggiamenti; impreca contro le frivolezze dei suoi compaesani. Alviro è un trombettista amatoriale. Colleziona ottoni con una strana ossessione. In paese, quando lo sentono suonare, lo chiamano ’Pepè’. Soffre di cuore, la podagra gli tormenta le gambe – il passaggio della guerra ha lasciato su di lui lutti e cicatrici indelebili. Da tanto tempo Alviro si è isolato, non esce più di casa. Perfino sua moglie, la Fiorina, si è allontanata da lui. E in paese parlano, fanno allusioni. Alviro resta in silenzio. Beve, suona le sue trombe più forte che può, per non sentire quel gran “putanisum” che è il mondo.

Questo testo in lingua romagnola, scritto alla fine degli anni Novanta e mai messo in scena, è una vera sintesi dell’arte di Nevio Spadoni: riesce a coniugare umorismo e invettiva, acutezza psicologica e squisita lingua poetica. La tromba è un’amara riflessione sulla guerra e sulle cattiverie degli uomini, che risuona oggi ancora più lucida e attuale di vent’anni fa.

Al termine dello spettacolo seguirà l’incontro con la compagnia, in dialogo con la giornalista Federica Ferruzzi. Intero 12 euro, ridotto 10 euro.

Possibilità di cena con cappelletti dopo la rappresentazione (8 euro escluse bevande) su prenotazione al 333-7605760.