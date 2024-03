In scena Natalino Balasso Natalino Balasso porta in scena "Balasso Fa Ruzante" al Teatro Alighieri, omaggiando il commediografo padovano Angelo Beolco. Uno spettacolo di comicità amara e realismo espressivo, dove il tragico e il comico si fondono. Servizio di trasporto gratuito per gli spettatori.