In scena per aiutare il centro educativo ’Anacleto’

Alle 20.30, al teatro Alighieri di Ravenna, andrà 'The untouchables', lo spettacolo ideato e diretto da Zagor Borghesi e co-organizzato da Christian Rivalta e Fabio Marzufero. Un’iniziativa di beneficenza in favore del centro educativo Anacleto, un servizio gestito dal Consorzio Solco e dalla cooperativa sociale Progetto Crescita, dedicato a bambini e adolescenti con autismo.

Il titolo dello spettacolo rimanda al celebre film diretto da Brian De Palma, con l’intento di raccontare una storia che invita a riflettere sull’importanza dei diritti uguali per tutti. "Questo spettacolo è la seconda esperienza che facciamo insieme a Zagor - evidenzia Christian Rivalta -. Attori e attrici sono volontari e le prove sono durate 5 mesi, cimentandosi in scene a volte comiche a volte emozionanti".

Anacleto ha tre sedi, a Ravenna (Porto Fuori), Faenza e Cervia. Nella sola sede di Ravenna accoglie più di 40 bambini e adolescenti con servizi specifici per l’autismo ma anche con terapie per chi ha disturbi dell’attenzione o per adolescenti che abbiano bisogno di un supporto psicologico e psicoterapeutico, ma privi di una diagnosi specifica.

"Siamo molto grati all’attenzione che Zagor, Rivalta e Marzufero hanno dimostrato verso il nostro centro - sottolinea la coordinatrice di Anacleto Alessandra Annibali -. Non abbiamo ovvenzioni pubbliche, per cui tutte le donazioni che ci arrivano vanno in due direzioni: aiutare le famiglie ad abbattere le rette per la frequenza dei loro figli e offrire costi agevolati per i servizi di parent training".

I biglietti si possono acquistare sul sito www.teatroalighieri.org