In scena ‘Storie di Tango’

Sarà il concerto ‘Storie di Tango’, questa sera, a concludere il ‘Bagnacavallo Festival’. L’appuntamento è, alle 21, nel chiostro dell’ex convento di San Francesco, con il concerto di Andrea Coruzzi (bandoneon) e Alessandra Ziveri (arpa). "Intenso, appassionato, malinconico, energico, vivo – sottolineano gli organizzatori – sono solo alcune delle parole che potrebbero descrivere la bellezza e l’intensità del Nuevo Tango. Così lo interpretava anche Astor Piazzolla". L’inconsueto duo bandoneon e arpa affronta le composizioni del celebre musicista argentino mantenendone integra l’idea originale. Si passa così rapidamente dalle atmosfere più passionali ed energiche a quelle più languide e sensuali. Andrea Coruzzi, nato a Parma, ha studiato saxofono al Conservatorio ‘Boito’ di Parma e fisarmonica al ‘Giordano’ di Foggia. Ha collaborato con orchestre prestigiose come la Cherubini, il Teatro Lirico di Cagliari, la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, i Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, sotto la direzione di Riccardo Muti, Wayne Marshall, Timothy Brock, Troy Miller, Christopher Franklin. Dal 2020 fa parte dell’orchestra Toscanini Next. Alessandra Ziveri si è diplomata in arpa al ‘Nicolini’ di Piacenza. Ha inciso cd per arpa sola e per duo di arpe, fa parte dei Donatori di Musica, rete di musicisti che porta la musica nei reparti oncologici degli ospedali, ed è ospite regolare di festival e rassegne di prestigio. L’ingresso è a offerta libera, consigliata la prenotazione al 333 7981563 (anche WhatsApp). In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala di Palazzo Vecchio.