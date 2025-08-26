Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anni autopsiaTempesta al marePatron del PapeeteCiclone extra tropicaleBar di Bologna fuori dal tempoSofia Raffaeli
Acquista il giornale
CronacaIn scena ‘Storie di Tango’
26 ago 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. In scena ‘Storie di Tango’

In scena ‘Storie di Tango’

Il concerto chiude questa sera il Bagnacavallo Festival con Coruzzi e Ziveri

Andrea Coruzzi (bandoneon) e Alessandra Ziveri (arpa) si esibiscono stasera

Andrea Coruzzi (bandoneon) e Alessandra Ziveri (arpa) si esibiscono stasera

Per approfondire:

Sarà il concerto ‘Storie di Tango’, questa sera, a concludere il ‘Bagnacavallo Festival’. L’appuntamento è, alle 21, nel chiostro dell’ex convento di San Francesco, con il concerto di Andrea Coruzzi (bandoneon) e Alessandra Ziveri (arpa). "Intenso, appassionato, malinconico, energico, vivo – sottolineano gli organizzatori – sono solo alcune delle parole che potrebbero descrivere la bellezza e l’intensità del Nuevo Tango. Così lo interpretava anche Astor Piazzolla". L’inconsueto duo bandoneon e arpa affronta le composizioni del celebre musicista argentino mantenendone integra l’idea originale. Si passa così rapidamente dalle atmosfere più passionali ed energiche a quelle più languide e sensuali. Andrea Coruzzi, nato a Parma, ha studiato saxofono al Conservatorio ‘Boito’ di Parma e fisarmonica al ‘Giordano’ di Foggia. Ha collaborato con orchestre prestigiose come la Cherubini, il Teatro Lirico di Cagliari, la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, i Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, sotto la direzione di Riccardo Muti, Wayne Marshall, Timothy Brock, Troy Miller, Christopher Franklin. Dal 2020 fa parte dell’orchestra Toscanini Next. Alessandra Ziveri si è diplomata in arpa al ‘Nicolini’ di Piacenza. Ha inciso cd per arpa sola e per duo di arpe, fa parte dei Donatori di Musica, rete di musicisti che porta la musica nei reparti oncologici degli ospedali, ed è ospite regolare di festival e rassegne di prestigio. L’ingresso è a offerta libera, consigliata la prenotazione al 333 7981563 (anche WhatsApp). In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala di Palazzo Vecchio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaConcerti