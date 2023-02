In scena una commedia di Icilio Missiroli

Ai primi di gennaio del 1978, il Piccolo Teatro della Città di Ravenna, diretto da Gino Caprara (in piedi con gli occhiali), mise in scena ‘Una rumagnola’, tre atti del professor (docente di filosofia, scrittore, commediografo ed ex sindaco repubblicano di Forlì) Icilio Missiroli (a sedere con gli occhiali), il grande letterato romagnolo che aveva raccolto l’eredità culturale di Aldo Spallicci. Nella foto, sullo sfondo è l’editore Mario Lapucci mentre la ragazza è Luisa Fiorentini, poi storica segretaria del Centro Relazioni Culturali e che all’epoca era una bravissima attrice di teatro.

A cura di Carlo Raggi