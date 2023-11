In scena’I cuori battono nelle uova’

Per la rassegna ’Teatri d’Inverno’, dedicata alle espressioni della drammaturgia contemporanea, il pluripremiato collettivo Les Moustaches torna alle 21 di stasera al teatro Goldoni di Bagnacavallo con il nuovo progetto ’I cuori battono nelle uova’, scritto da Alberto Fumagalli che ne è anche co-regista insieme a Ludovica D’Auria. Nei giorni successivi lo spettacolo sarà in replica al teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia (domani alle ore 21) e al Teatro Piccolo di Forlì (sabato alle ore 21). Tre donne, interpretate da Elena Ferri, Matilda Farrington e Grazia Nazzaro: ognuna di loro porta un lungo camice che ne nasconde le forme, tranne quelle delle loro pance che sono gonfie e tonde. Le tre aspettano un figlio, il loro primo figlio. Biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto per under 29). Diritto di prevendita: 1 euro. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0545 64330 e www.accademiaperduta.it