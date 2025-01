In scooter contro Jeep. Ferito 31enne

Nella giornata di ieri, intorno alle 13.50, si è verificato un incidente all’incrocio tra le vie Severini e via Cavalcoli. Uno scooter si è scontrato contro la fiancata di una jeep. Dai primi accertamenti semba che la vettura, procedendo in via Severini, fosse in fase di svolta su via Cavalcoli, quando si è verificato l’impatto con la moto che procedeva in direzione opposta. Al vaglio della polizia locale le cause dell’incidente, che ha provocato rallentamenti al traffico. Il conducente dello scooter, un 31enne, è stato trasportato al Bufalini di Cesena con ferite di media gravità. Due dei tre occupanti dell’auto hanno invece riportato ferite lievi e sono stati portarti a Ravenna per accertamenti.